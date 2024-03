Belebte Orte und pulsierende Stadtkerne

"Versuch geglückt, würde ich sagen“, sagt Daniela Kern und zieht lachend einen Liter Vollmilch über den Scanner an der Kasse ihres ADEG-Marktes im Gemeindezentrum von Krummnußbaum. Seit April 2023 betreibt Kern den einzigen Nahversorger der Gemeinde – im neu errichteten Zentrum, das auch Kaffeehaus, Friseur, Wohnungen, Gemeindeamt und Veranstaltungssaal beherbergt. Errichtet wurde es mit Unterstützung von NAFES – der NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Orts- und Stadtzentren. „Neben der finanziellen Hilfe war es auch eine moralische Unterstützung, NAFES hier mit an Bord zu wissen“, erklärt Bürgermeister Bernhard Kerndler. „Unser neues Zentrum ist Treffpunkt, hier kommt man zusammen, hier tauscht man sich aus. Es ist gemeinschaftsbildend und identitätsstiftend und hat auch den Klimaschutzpreis gewonnen.“

Ich mag den Kontakt mit Menschen und habe die Chance ergriffen, mein eigenes Geschäft zu führen.

„Ich bin schon seit vielen Jahren im Verkauf. Ich mag den Kontakt mit Menschen, und als ich die Chance bekommen habe, mein eigenes Geschäft zu führen, habe ich sie ergriffen“, erzählt Kern, die gemeinsam mit ihren sechs Mitarbeitern alle Produkte des täglichen Bedarfs anbietet. Ebenso wie Tabak, Lotto, Poststelle und eine große Auswahl an regionalen Produkten. „Nach dem Einkaufen gönne ich mir gerne einen Kaffee und ein Stück Kuchen“, gesteht der ältere Herr mit weißem Haar und Hut, verstaut seine Einkäufe im Stoffsackerl und steuert zielstrebig das Nusseckerl von Bernadett Vlacsovics an. „Es war schon immer mein Traum, ein eigenes Café zu führen. Als ich von dem Gemeindeprojekt und dem tollen und zukunftsträchtigen Konzept gehört hatte, habe ich mich gemeldet. Ich wollte kein bestehendes Geschäft übernehmen, ich wollte meinen Betrieb selber aufbauen“, betont Vlacsovics und legt ein Stück Kuchen auf den Teller. „Mir sind Regionalität und Handwerk sehr wichtig. Alle unsere Mehlspeisen und Torten sind hausgemacht“, erklärt die Gastronomin und ergänzt: „Auch unsere Torten auf Bestellung werden immer beliebter. Wir freuen uns hier sehr über das großartige Feedback.“

Projekt Emma

Einkaufen-Modern-Mittendrin-Anders: Das ist das Projekt Emma im Zentrum von Wolkersdorf im Weinviertel. Junge Unternehmer:innen können ihre Produkte auf zehn modern ausgestatteten, fixen Verkaufsflächen – sogenannten Spaces – anbieten. Auf 170m² gibt es auch einen Co-Working-Space und eine Bühne für Präsentations- und Veranstaltungsmöglichkeiten. „Unser Mini-Einkaufszentrum im Herzen der Stadt durfte kürzlich seinen ersten Geburtstag feiern. Es ist ein Musterbeispiel für Zentrumsbelebung und Neunutzung von Leerstand. Ohne NAFES wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen“, weiß Bürgermeister Dominic Litzka.

Und die Emma-Familie wächst weiter. Mieter der ersten Stunde, wie Schuster Schuhe Wirth, die Konditorin Mariellas Patisseriestube sowie Schmeiser WerkSteinDesign, aber auch neue Mieter, wie Landwirtschaft Schwarz oder auch Kunsthandwerk Ikandaryan, bieten ein vielfältiges Sortiment.

Gemeinsam in die Zukunft

Starthilfe hat NAFES auch für die App Baden plus gegeben. „Wir haben das System des Badencard-Gutscheins implementiert und auf die App gebracht“, erklärt Ulrike List, Vorständin Stadtmarketing Baden, und präzisiert: „Baden plus ist aber nicht nur eine Einkaufs-App, sondern bietet einen großen Überblick über unsere Stadt – Events, Termine, News, Einkaufsangebote, Immobilien, Mittagsmenüs der Gastro und den Müllplan der Stadt und des Bezirkes. Und neu nun auch noch den Stellenmarkt, die Arbeitgebermarke Baden.“

Die Zahlen sprechen für sich. Nach einem Jahr sind 145 Betriebe mit dabei und 4.182 Kundenkarten aktiv.

emma.wolkersdorf.at

stadtmarketing-baden.at

Zum Thema: