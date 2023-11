10 Jahre Berits Nähwerkstatt

Seit einem Jahrzehnt betreibt die gebürtige Norwegerin Berit Zeman ihr Geschäft in der Heiligenkreuzer Gasse 3 in Baden und bietet hier zwei Schienen an: zum einen hochwertige Marken-Second Hand Textilien für Damen, zum anderen Wohnaccessoires, Zierpölster, Tischwäsche und Duftkissen. Dabei lässt sich die Herkunft der Unternehmerin nicht verleugnen, denn die individuelle Ware hat eindeutig einen skandinavischen Touch.

© Zeman Berit Zeman (2.v.l.) freut sich über die Gratulationen von Ulrike List (Stadtmarketing), StR Petra Haslinger und WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt