Die Junge Wirtschaft Purkersdorf hat einiges zu bieten. Interessierte Unternehmer und Unternehmerinnen der Region, im Rahmen des neuen Formats „Best of JW Purkersdorf“, fünf Impulsvorträgen lauschen und sich inspirieren lassen.

„Wir haben wirklich tolle, junge Leute im Bezirk - diese gilt es vor den Vorhang zu holen“, so Anja Rechberger, Bezirksvorsitzende der JW Purkersdorf.

Über Tipps zur Einkommenssteuer bis hin zu Mitarbeiterführung und Gestaltung eigener Firmenevents und Corporate Design konnte man sich informieren und diskutieren.

"Der Austausch und das Engagement untereinander macht einfach Spaß“, so Miriam Scharf, die ihre Expertise zur Marketing Automation teilte.

„Es hat mir sehr viel Freude bereitet mein Know How und meine Leidenschaft an den gespannten Zuhörer weitergeben zu können“, freute sich Anita Neusser von Eventfever.

Im Anschluss wurde fleißig genetworkt und es wurden frische Ideen geboren.

"Der Austausch und das Engagement untereinander macht einfach Spaß“, so Miriam Scharf, die ihre Expertise zur Marketing Automation teilte.

Die JW Purkersdorf trifft sich regelmäßig einmal im Monat und das Netzwerk wächst kontinuierlich.

© WKNÖ V.l: Stefan Chlibek, Miriam Scharf, Anna Giczy, JW Bezirksvorsitzende Anja Rechberger, Anita Neusser, Sebastian Lehner