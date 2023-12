Betriebsbesuch bei Jungunternehmerin Helga Strauss

“Mein Ziel ist es, in Betrieben wertschätzende Kommunikation zu stärken, denn respektvolles und wertschätzendes Miteinander macht viel Energie im Untenehmen frei!”, so Jungunternehmerin Helga Strauss, die vor rund einem Jahr ihre Unternehmensberatung “Servant Leader.at” (dienende Führung) in der Carl Felkel- Straße eröffnete.

Im Seminarhaus von ServantLeader.at können neue Strategien für sich selbst und für Unternehmen entwickelt werden.

Als Unternehmensberaterin schlägt das Herz von Helga Strauss für die Unterstützung von UnternehmerInnen und Führungskräften mittels Wirtschaftsmediation, Konfliktmanagement und durch verbesserte Kommunikation wieder Freude am Arbeitsalltag zu erleben.

Auch unterstützt sie Betriebe auf unkonventionelle Weise bei der MitarbeiterInnengewinnung!

www.servantleader.at