„Frau in der Wirtschaft“-Betriebsbesuch in der „Süßen Kunststube“

Frau in der Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Eva Helmer-Schneider besuchte Konditorenmeisterin Sabine Brabec in deren neuen Betriebsgebäude im Wirtschaftspark A5. Die „Süße Kunststube“ hatte Sabine Brabec vor 15 Jahren im Keller ihres Wohnhauses in Siebenhirten gegründet. Seit einigen Monaten ist sie nunmehr in den neuen Räumlichkeiten und genießt die hervorragenden Arbeitsbedingungen und räumlichen Möglichkeiten. Individuelle Torten bis ins kleinste Detail zu kreieren ist die große Passion der Meisterkonditorin, die dabei großen Wert auf regionale Rohstoffe aus dem Bezirk legt. Neben Festtorten für Hochzeit, Geburtstag, Taufe, Erstkommunion und Firmung gibt es auch für alle anderen Gelegenheiten das passende süße Kunstwerk.

www.suesse-kunststube.at