Betriebsbesuche

Thermomix – Vertreterin Renate Geier am Schwechater Wochenmarkt

Außenstellenleiter Mario Freiberger besuchte die rastlose Unternehmerin Renate Geier am Schwechater Wochenmarkt. Die Hobby-Köchin vertreibt das vielseitige Küchengerät Thermomix und schwärmte vor Ort von den Unmengen an Funktionen der Küchenmaschine. Neben Ihrem Unternehmen ist Sie für die Organisation der Familienmesse „Mein Unser“ im Schloss Freyenthurn in Mannswörth verantwortlich. Diese Messe vernetzt Konsumenten und Unternehmen aus der Region 2x im Jahr – der Auftakt am 9. März 2024 war sehr erfolgreich.

© Anton Imre Renate Geier und Mario Freiberger





Verteilaktion gratis WC Papier Tissu4u

Tissu4u bietet kostenloses Toilettenpapier für Endverbraucher – finanziert durch Werbung auf dem Papier! Diese geniale Idee stammt von Jürgen Hriza und seinem Team – am Samstag dem 16.3.2024 erfolgte der Kick-Off dieses Projektes! 4.000 Rollen Toilettenpapier fanden so zum Start neue Abnehmer – alles Wissenswerte gibt es unter www.tissu4u.at.