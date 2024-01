Jungunternehmer übernimmt Rohrbacher metallverarbeitenden Betrieb

Bezirksstellenobmann Markus Leopold und Bezirksstellenleiter Georg Lintner besuchten gemeinsam mit Bundesrätin Sandra Böhmwalder die Fischer-Sperl Fertigungstechnik GmbH, die in Rohrbach die Metallverarbeitung von Zöchling Metalltechnik GmbH übernommen hat. Bundesrätin Böhmwalder freut sich besonders, dass der Geschäftsführer Hans Fischer-Sperl dort den Lehrberuf des Metalltechnikers erlernt hat und nun als frisch gebackener Meister diesen Traditionsbetrieb übernehmen konnte. Das ist ein Idealfall, wie sie es sich öfters wünscht. Obmann Leopold ist in seiner Funktion auch als Rohrbacher Bürgermeister froh, dass die überwiegende Anzahl der Arbeitsplätze hier am Standort gesichert werden konnte und wünscht dem Jungunternehmer alles Gute.

© WKNÖ V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Hans Fischer-Sperl, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner