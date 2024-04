BezirkAutoBest in Hollabrunn eröffnet

Besnik Nuredini. Geschäftsführer der AutoBest Nuredini GmbH, führt bereits seit 2020 die N.ET Handel KG in Hollabrunn in der Pfarrgasse 8. Bei der N.ET bekommt man alles rund ums Auto, so der Unternehmer, der nun mit der AutoBest, die ebenfalls in der Pfarrgasse 8 (Zufahrt über Schmiedgasse 6-8) zu finden ist, sein Geschäftsfeld erweitert hat. Die AutoBest bietet das Reifenkomplettangebot bestehend aus Montage, Umstecken, Wuchten, Reparatur und Einlagerung (Reifen-Depot). Genauso zum umfangreichen Dienstleistungsangebot gehören Ölwechsel, Filtertausch, Batteriewechsel, Zünd und Glühkerzentausch, allgemeine Wartungen, innen- und außen Reinigung und Pflege. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten sich bei der Eröffnungsfeier über das Angebot informieren.

Auch WK-Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky gratulierte Besnik Nuredini herzlich zur Eröffnung.