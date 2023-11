BIOGENA Store eröffnet in Baden

„Welcome to yourself“ lautet gleichermaßen die Einladung wie auch die Mission des brandneuen BIOGENA Stores in der Rathausgasse 12. Im eleganten Geschäftslokal bietet Geschäftsführerin Eva Matyas ein großes Sortiment an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren und vieles mehr für Gesundheit und Wohlbefinden an, wobei Qualitätskontrollen jeder einzelnen Charge sowie eine Produktion streng nach dem Reinheitsprinzip für hochwertigste Qualität der Vitalstoffe sorgen. BIOGENA ist ein österreichisches Familienunternehmen, das Mikronährstoff-Produkte nach dem Reinsubstanzenprinzip „Made in Austria“ entwickelt, produziert und vermarket.

© psb/c.kollerics Dolores David (Wirtschaftsservice), Ulrike List (Stadtmarketing), StR Petra Haslinger und FiW Bezirksvertreterin Angela Fischer-Steinacher gratulierten Eva Matyas (Mitte) zum neuen Store.