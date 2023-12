Das heurige Branchentreffen der niederösterreichischen Agrarhändler widmete sich den Themenschwerpunkten „Visionen zu Energie und Ernährung“ bzw. der zunehmenden „Politikverdrossenheit“.



Obmann Herbert Gutscher konnte in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien zahlreiche Branchen­kollegen begrüßen. Als erster Gastvortragende sprach Prof. Erich Erber (CEO der SAN Biotech) über die globalen Heraussforderungen unserer Zeit und welche Zukunftsprojekte hier sein Unternehmen umsetzen wird. Besonders im Fokus stehen dabei die Bereiche Tier- und Pflanzengesundheit sowie ressourcen­schonende Energieerzeugung.



Als zweiter Vortragender sprach Dr. Thomas Hofer, Politikberater und medienbekannter Politikkommentator zum Thema „Die empörte Republik – eine Gefahr für die Wirtschaft?!“. Die politische Themenlandschaft wird immer schnelllebiger und Disskussionen äußert emotional geführt. Soziale Medien und der Einsatz Künstlicher Intelligenz tragen hierzu ihren Teil bei. Dr. Hofer zeigte dazu einige nationale und internationale Beispiele.



Der dritte Veranstaltungsteil widmete sich dem bevorstehenden Obmann-Wechsel im Landesgremium. In einer Talkrunde von Spartenobmann Franz Kirnbauer, Gremialobmann Herbert Gutscher und dem designierten Obmann Wilfried Weinwurm wurden die Entwicklungen im Agrarhandel der letzten Jahrzehnte beleuchtet. Obmann Gutscher gab einen Rückblick über seine Tätigkeiten als Wirtschaftskammer-Funktionär der letzten 33 Jahre. Die Branche veränderte sich in dieser Zeit massiv: Beginnend vom EU-Beitritt, über die Zunnahme der rechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zu den Bürokratie- und Zertifizierungshürden. Spartenobmann Kirnbauer dankte Obmann Gutscher für sein unermüdliches Engagement und überreichte im Namen von WK-Präsident Wolfgang Ecker die Große Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Danach stellte sich der designierte Obmann Wilfried Weinwurm offiziell der Runde vor und betonte, dass er den eingeschlagenen Weg von Herbert Gutscher weiterführen wird. Schwerpunkte seiner Obmannschaft liegen in einer Verbesserung der Rahmenbedingungen der Branche, transparenteren Vorgaben bei diversen Kontrollen bzw. Zertifizierungn sowie die Erhöhung der LKW-Nutzlast auf 44 Tonnen.



Der Abend klang bei einem gemeinsamen Abendessen im Foyer der Börse bei interessanten Gesprächen und intensiver Diskussion aus.

© WKNÖ V.l.n.r.: Thomas Hofer, Franz Kirnbauer, Herbert Gutscher, Erich Erber und Wilfried Weinwurm.