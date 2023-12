Mit ihrer Second Hand-/Vintage Brautmodenboutique in der Marchetstraße 6 in Baden lässt Unternehmerin Lorane Burda jede Braut erstrahlen und bietet dabei Kleider in individuellem Stil und eigener Geschichte.

© psb/c.kollerics V.l.: Iris Fritz, StR Petra Haslinger, Lorane Burda, Stadtmarketing-Obfrau Ulrike List sowie Zsanett Rado.