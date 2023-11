„Deine-Jobregion – Pionier-Preis 2023“ der Region Bucklige Welt – Wechselland

Die Region Bucklige Welt - Wechselland ehrte am 8. November 2023 herausragende Unternehmen für ihre Innovationskraft und Engagement in den Bereichen Mitarbeiter-Kreativität, Benefits, Ausbildungsprogramme und Lehrlingsschwerpunkte. Der "Deine-Jobregion – Pionier-Preis 2023" wurde ins Leben gerufen, diese Vorreiterunternehmen gebührend zu würdigen, da sie erkannt haben, dass zufriedene und motivierte Mitarbeitende der Schlüssel zum Erfolg sind. Durch innovative Ansätze fördern und unterstützen sie ihre Teams, um so gemeinsam die Vision einer florierenden Arbeitswelt zu realisieren.

Die Gewinner sind Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau in den Kategorien Lehrlingsinitiativen & Aus- und Weiterbildung, Lebens.Med Zentrum Bad Erlach in der Kategorie Benefits, Restaurant Triad in Krumbach in der Kategorie Lehrlingsinitiativen, Raiffeisenbank Wiener Alpen in der Kategorie Kreativität und Mater Salvatoris in Pitten in der Kategorie Lehrlingsinitiativen.

Die österreichweite Top-Jury setzte sich wie folgt zusammen: Martin Gebhart, Kurier Chefredakteur; Helmut Renner, LKW Walter Personalvorstand a.D.; Birgit Roschitz, ISG Personalmanagement GmbH; Michaela Sachs, HR-Managerin, Essity Austria, Ortmann/Pernitz und Mario Pfeiffer, duftner.digital group GmbH.

Die Gewinner erhielten neben Auszeichnungen, auch Medienpakete, individuelle Image-Videos sowie regionale Preise zu Mitarbeiterthemen.

Diese Initiative des Vereins LAG Bucklige Welt – Wechselland würdigt die kreative und engagierte Arbeit von Unternehmen in der Region. Sie schafft Anreize für zukünftige Innovationen und setzt den Fokus auf eine harmonische Verbindung von Arbeitswelt und Lebensraum. Innovatives Denken und das Ergreifen von Chancen stehen im Zentrum dieser Auszeichnung, die Unternehmen ermutigt, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten.



Statement Obfrau Bgm. Michaela Walla:

Im Rahmen des Projektes „Mitarbeiterregion Bucklige Welt – Wechselland „Wo wir gemeinsam Leben und Arbeiten“ wollen wir Vorreiterunternehmen gebührend würdigen, da sie erkannt haben, dass zufriedene und motivierte Mitarbeitende der Schlüssel zum Erfolg sind. Durch innovative Ansätze fördern und unterstützen sie ihre Teams, um so gemeinsam die Vision einer florierenden Arbeitswelt zu realisieren.