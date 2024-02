Büroeröffnung Bernd und Sabrina Butschell in Hollabrunn

Ein breites Gesundheitsservice bieten Sabrina und Bernd Butschell, beide diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, nun in Hollabrunn an. Als mobile Krankenpfleger im Weinviertel und in den nördlichen Bezirken von Wien bieten sie Hauskrankenpflege auf höchstem Niveau. Als Lebens- und Sozialberater werden Supervision und Coaching in angeboten. „Überwiegend führen wir unsere Coachings und Supervisionen im Gruppensetting in Einrichtungen des Gesundheitswesens durch.“, so Bernd Butschell. Fortbildungen speziell in den Bereich Gesundheitswesen findet man bei den Butschells ebenso. Und noch ein sehr interessantes Angebot gibt es: Beim Kurs „Zauberhafte Babyhände“ erfährt man von von Sabrina Butschell wie Babyhände sprechen können. Durch diesen Kurs können Eltern lernen, was die Babyzeichensprache bedeutet und wie man mit Babys schon mit Handzeichen kommunizieren kann.

© WKNÖ V.l.: Abg.z.NR Rudolf Silvan, Abg.z.NR Melanie Erasim, Sabrina und Bernd Butschell, Vorsitzende Verein Volkshilfe Bezirk HL Herta Poisinger, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, Stefan Hinterberger und Christian Klug