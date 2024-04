CAFÉ Westend | Wiener Neustadt

In rund 10-jährigen Etappen hat sich Klaudia Haberler verschiedenen beruflichen Herausforderungen gestellt. Seit 1. März 2024 ist sie erstmals Unternehmerin und betreibt nun das Café Westend in der Wiener Neustädter Pleyergasse. Ein Café, dass es schon seit 1911 gibts und in dem sich auch die Eltern der Neo-Gastronomin kennengelernt haben. Von Montag bis Freitag (08.00 bis 19.00 Uhr) gibt es für die Gäste neben einer umfassenden Getränkekarte auch Frühstück und Snacks. Auch Vereinen möchte Klaudia Haberler als Vereinssitz und für Vereinstreffen die Türe öffnen. WKO-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter und das Team von Frau in der Wirtschaft Daniela Reisner und Melanie Koll überbrachten zu diesem Neustart die besten Glückwünsche.