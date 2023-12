Charity Punsch der Jungen Wirtschaft

Das Team der Jungen Wirtschaft Neunkirchen lud zum vorweihnachtlichen Charity Punsch in die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen ein. Bezirksvorsitzender Lukas Kurz freute sich über das große Interesse. Die Spenden dieses Abends wurden für den Schwarzataler Social Club gesammelt und persönlich an den Obmann-Stv. Manfred Knöbel übergeben. Der Schwarzataler Social Club unterstützt in Not geratene Menschen in der Region.

© WKNÖ V.l.: Stefanie Eisenhuber, Lukas Kurz, Thomas Weixlbraun, Hannes Beisteiner, Manfred Knöbel, Silvia Beisteiner, Bernhard Weißenböck, Julia Weixlbraun, Martin Postl, Stephan Hanny und Markus Waclawek.