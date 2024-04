City Storage in Hollabrunn

Markus Hager, Autohändler aus Hollabrun, hat seine Angebot wieder erweitert. Neben Mietgaragen am Gewerbering kann man nun auch Selfstorage mitten in der Stadt Hollabrunn anmieten. Am Hollabrunner Hauptplatz gelegen gibt es 70 Abteile mit einer Größe von 3 – 9 m2. „Es gibt eine eigene Anfahrt und eine eigene Anlieferzone, das Storage ist frostsicher, videoüberwacht 24 h nutzbar und was mir auch wichtig war, dass es durch die vielen Deckenfenster sehr hell ist.“, erklärt Markus Hager.

© WKNÖ Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky (links) und Markus Hager