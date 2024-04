Besuch bei Claudia Wittmann "Pony to go"

Claudia Wittmann ist Lebens- und Sozialberaterin und betreibt auch "Pony to go" in Purkersdorf. "Gemeinsam mit meinen Töchtern Nicole und Bianca habe ich schon immer eine besondere Verbindung zu Pferden gehabt. Bei einer Lebens- und Sozialberatungs-Einheit stehen mir die Tiere als Co-Coach zur Seite. Die Tiere sind sehr einfühlsam, haben viel Potenzial und bringen den Menschen viel Freude. Mit Pony to go besuchen wir mit unseren Ponys Pflege-, Senioren- und Behinderteneinrichtungen, und auch Schulen und Kindergeburtstage können organisiert werden. Während eines Besuches können die TeilnehmerInnen die Ponys streicheln, putzen und auch füttern. Durch die einfühlsame Art der Tiere ist es immer eine große Freude zu sehen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner für diese Zeit auf andere Gedanken kommen können und welchen Spaß sie mit den Ponys haben", so die Unternehmerin. Einen persönlichen Eindruck von den Tieren bekamen im Garten von Claudia Wittmann Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, JW Bezirksvorsitzende Stellvertreterin Miriam Scharf und Außenstellenleiter Ramazan Serttas.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pony-to-go.at