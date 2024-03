"Cybersicherheit ist Chefsache"

Den Fokus auf Cybersicherheit zu legen, ist das Gebot der Stunde. Das belegt eine Studie der KPMG, der zufolge die jährliche Anzahl der Cyberangriffe von 2022 auf 2023 um satte 200 Prozent (!) gestiegen ist.

Zudem zeigt das Allianz Risk Barometer, dass bei Unternehmen die Sorge vor Cyberunfällen ganz oben auf Platz eins rangiert, noch vor dem Fachkräftemangel und hohen Energiekosten. Cybersecurity in Unternehmen muss daher Chefsache sein. IT-Dienstleister und Unternehmensberater der UBIT NÖ unterstützen Sie mit Ihrem Fachwissen umfassend in Sachen Cybersicherheit. Übersichtlich zusammengefasst finden Sie die Serviceleistungen der WKNÖ im Kampf gegen die Internetkriminalität auch in dieser Ausgabe.

Weitere Details zur Cybersicherheit gibt es unter

wko.at/noe/cyber-service