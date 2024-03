Dachdeckerei Leichtfried ehrt Mitarbeiter

Die Firma Ewald Leichtfried GmbH & Co KG bietet Dienstleistungen in luftiger Höhe und arbeitet mit einem Expertenteam in der Branche der Dachdeckerei und Spenglerei. Einige dieser Experten sind schon viele Jahrzehnte im Familienbetrieb tätig - Grund genug, diese langjährigen Mitarbeiter zu ehren und auszuzeichnen. WK Leiter Andreas Geierlehner gratulierte den Jubilaren und überreichte die Auszeichnungen der Wirtschaftskammer.

© Leichtfried

sitzend: v. l. n. r. Barbara Leichtfried (20 Jahre), Hermine Leichtfried, Doris Riess-Leichtfried

stehend: v. l. n.r. WK Leiter Andreas Geierlehner, Klaus Buder (30 Jahre), Bernhard Fuchsluger (25 Jahre), Peter Teufel (25 Jahre), Patrick Ecker (20 Jahre), Herbert Wentner (30 Jahre), Jochen Leichtfried, Mario Leichtfried, nicht im Bild: Wilfried Mandl (25 Jahre)