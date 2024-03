DAHEIM BETREUT AWARD 2024 geht nach Gießhübl und Gerersdorf

Im Rahmen einer festlichen Gala im Wiener Palais Ferstel sind Lenuta Cioban (Gießhübel/Bez. Mödling) und Irina-Ileana Balla (Gerersdorf, Bez. St. Pölten – Land) mit dem DAHEIM BETREUT AWARD 2024 für Niederösterreich ausgezeichnet worden, mit dem herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Personenbetreuung gewürdigt werden.

„Unsere Personenbetreuerinnen und -betreuer sind absolute Stützen der Gesellschaft, deren hochqualifizierte Leistungen gar nicht hoch genug geschätzt werden können und die es verdienen, vor den Vorhang geholt zu werden“, gratulierte Robert Pozdena, der Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) den beiden Ausgezeichneten. „Ihre Arbeit ist im besten Sinn des Wortes nah am Menschen.“ Neben der Auszeichnung mit dem Award können sich Lenuta Cioban und Irina-Ileana Balla auch über ein Preisgeld von je 1.500 Euro freuen.

Der DAHEIM BETREUT AWARD wurde vom Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Österreich ins Leben gerufen, um die immer weiter steigende Bedeutung und die hochqualifizierte Arbeit der Personenbetreuerinnen und -betreuer verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. Österreichweit wurden knapp 500 Betreuungskräfte für den Award nominiert, die Nominierungen konnten durch die zu betreuenden Personen, deren Familien, Verwandte und Freunde erfolgen. Pro Bundesland wurden jeweils zwei Gewinner:innen von einer Fachjury gekürt.

Aktuell sind in Niederösterreich 16.400 selbstständige Personenbetreuerinnen und -betreuer aktiv. Österreichweit sind es rund 58.000. „Empathie, Geduld, Flexibilität, Vertrauenswürdigkeit, Einfühlungsvermögen, Teamarbeit, Verlässlichkeit und Selbstfürsorge sind nur einige, aber so sehr entscheidende Attribute, um verlässliche Betreuung und Unterstützung für Menschen in meist fordernden Lebenssituationen zu gewährleisten“, betonte dazu bei der Award-Verleihung Andreas Herz, Obmann des Fachverbands Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Österreich.

© danberg&danberg WKNÖ-Fachgruppenobmann Robert Pozdena, Irina-Ileana Balla, Lenuta Cioban und Fachverbandsobmann Andreas Herz.