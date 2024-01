Das Wachauer Laberl: eine Identität

Ich bin Bäckerin und Konditorin, und sehr stolz darauf. Mein Papa hat mir das Handwerk beigebracht“, sagt Barbara Schmidl, Geschäftsführerin der Bäckerei Schmidl in Dürnstein. Im Podcast #Erfolgsstorys der Jungen Wirtschaft NÖ gibt sie Einblicke in ihre Backstube und verrät, wo die Reise noch hingeht.



Dass man in einem Familienbetrieb mitanpackt, ist klar. Für Schmidl war es aber immer mehr als „nur helfen. Es ist eine Leidenschaft.“ Dennoch verschlug es sie erst nach Wien, wo sie Volkswirtschaft studierte und als wissenschaftliche Assistentin arbeitete. „Als mein Vater krank wurde, war klar, dass ich nach Dürnstein zurückkomme. Und so habe ich 2014 den Betrieb übernommen.“



Was das Wichtigste in ihrem Beruf ist? Die Liebe zum Brot und zum Bäckerhandwerk. „Man muss immer flexibel sein und auch in der Nacht aufstehen.“ Denn genau da entsteht in der Backstube Kulturgut – wie das bekannte Wachauer Laberl. „Mein Produkt ist auch ein Gesicht dieser Region, es ist Identität und Tradition unserer Familie“, betont Schmidl. Damit das so bleibt, ist schon länger eine Vergrößerung des Betriebs nötig – möglich ist das im Nachbarort Spitz.



jungewirtschaft.at/noe