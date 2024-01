Der Klub der scharfen Messer

Für Liebhaber von scharfen Messern hat Jan Schiesswald aus Großweißenbach (Zwettl) eine eigene Community geschaffen: „The Sharp Knife Club“. Der Online-Shop ist nämlich weit mehr als nur ein Handel, er verbindet Sammler und schafft auch ein Netzwerk.



„Messer hatten immer etwas Faszinierendes für mich. Mit sechs, sieben Jahren habe ich mein erstes Taschenmesser von meinem Vater bekommen. Das Zweite hat mir meine Oma in Mariazell gekauft. Dann wurden es immer mehr Taschenmesser“, erzählt Schiesswald im Podcast der Jungen Wirtschaft NÖ. Mit seinem Online-Shop bedient er eine spezielle Nische, verkauft wird nicht nur klassische Standardware. Der Unternehmer designt auch selbst.



Was ihn am Weg in die Selbstständigkeit gestärkt hat, war ein Praktikum in einem Wiener Messerladen. „Da habe ich gelernt, was man als Unternehmer braucht.“ Der Jungunternehmer ist überzeugt: „Jeder braucht ein Messer. Das ist ein so praktisches Werkzeug. Man kann es als Zahnstocher nutzen, oder als Schere, wenn beim Fingernagel was abbricht. Oder falls es Kuchen gibt.“

