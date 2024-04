Der Weg zur Traumküche

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller besuchte Österreichs größtes Dan-Küchenstudio in Vösendorf. Seit 1996 betreiben Erich und Sohn Philip Aigner das Küchenstudio mit insgesamt 6 Mitarbeiter:innen. Im Megastore in der Marktstraße können sich Kunden von Funktionen, Details, Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen. „Die unterschiedlichen Musterräume bieten ein Erlebnis von Formen, Farben und Materialkombinationen“, so Philip Aigner.

© KMV Küchenstudio V.l.: Erich Aigner, Andrea Lautermüller und Philip Aigner