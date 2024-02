Die Kraft der Kristalle

Die Betätigungsfelder von Mirjam Brier aus Brunn am Gebirge sind vielfältig von der Unterstützung mit Informationen bei Behördenwegen bis hin zu der Arbeit mit Kristallen. „Die Wirkung von Edelsteinen und Kristallen auf Körper, Geist und Seele ist seit tausenden Jahren bekannt. Wohnräume, Büros und Geschäfte können durch die richtige Positionierung von Kristallen zum Kraftfeld werden und runden das Raumkonzept ab“, so Brier. WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller tauschte sich mit Mirjam Brier am Brunner Campus 21 über ihr breites Geschäftsfeld aus.

Linktipp:

www.kristallfeld.com – www.informationenundservice.com