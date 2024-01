Die Kreativität liegt ihr im Blut

Ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch“, erzählt Carina Geißler, Geschäftsführerin von Navari Creativ, zu Beginn des Interviews mit Lukas Zöchling von der Jungen Wirtschaft Lilienfeld.



Ursprünglich in der Gastronomie gestartet, musste Geißler ihren Beruf wegen einer Lebensmittelallergie aufgeben. Sie startete eine Ausbildung im Grafikbereich und lernte schlussendlich in St. Aegyd am Neuwalde ihren Lebens- und bald auch Geschäftspartner, David Pomberger, kennen.



Er ist in der Fotografie tätig. „Die Navari Creativ OG haben wir dann im Endeffekt gegründet, um unser Wissen und unser Können zu bündeln“, erzählt sie. Das Geschäftsmodell? Unternehmen bei ihrem Online-Auftritt unterstützen. Und das funktioniert bisher sehr gut. Die Navari Creativ OG hat bereits so viele Kund:innen, sodass die Umsiedlung ins Stadtgebiet zumindest immer wieder Thema ist. Doch das alles würde ohne die fleißigen Mitarbeiter:innen nicht möglich sein, betont Geißler. Hier legt sie viel Wert auf Kommunikation und Flexibilität. Eine Mitarbeiterin arbeitet etwa von Kanada aus.



Das vollständige Interview gibt es im Podcast der JW NÖ zu hören.



jungewirtschaft.at/noe