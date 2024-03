Die Surfgarage an der Donau

Vom gesicherten Job als Flugzeugtechniker in die Selbstständigkeit – diesen Schritt wagte Paul Mittermeier vor sechs Jahren und gründete „Paulsen Surfgarage“ in Neuaigen (Tulln). „Paulsen war einmal mein Nickname, und meine Surfboards stelle ich in meiner Garage her – so ist der Name entstanden“, erzählt er im Podcast #Erfolgsstorys der JW NÖ.



Dabei hatte er keinen richtigen Plan. „Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen.“ Was er dafür gebraucht hat, hat er sich großteils selbst beigebracht. Nun führt er „Paulsen Surfgarage“ sogar mit einem Mitarbeiter: Chrisi. „Ich versuche natürlich, auf seine Bedürfnisse einzugehen. Große Entscheidungen liegen aber bei mir.“ Seine Vision ist es, das Surfen und die Leidenschaft, die dahintersteckt, an die Kund:innen weiterzugeben.



Im Podcast geht er aber auch auf die Schattenseiten des Unternehmertums ein und verrät, was er aus seinen Fehlern gelernt hat. „In herausfordernden Zeiten ist es wichtig, durchzuhalten und seiner Vision treu zu bleiben.“ Das ganze Interview ist im JW-Podcast zu hören.



www.jungewirtschaft.at/noe



www.paulsensurfgarage.com