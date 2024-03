Anfang versammelten sich 140 Teilnehmer bei der Veranstaltungsreihe Digitalks on Tour in der Bezirksstelle in Neunkirchen. Die führenden Technologieunternehmen Microsoft, Google und Amazon präsentierten ihre neuesten KI-Produkte, 2 startups aus Österreich nextone und mytalents.ai gaben einen kurzen Einblick welche Möglichkeiten die aktuellen LLM von open.ai oder mistral im Unternehmen eröffnen. Die Veranstaltung war eine Plattform, um Einblicke in die Zukunft der Künstlichen Intelligenz zu gewinnen und die Innovationen zu erkunden, die diese Unternehmen vorantreiben.

Die Präsentationen von Microsoft, Google und Amazon boten einen faszinierenden Einblick in die fortschrittlichen Technologien, die sie entwickelt haben, um die Grenzen der KI zu erweitern. Unter den vorgestellten Produkten befanden sich Microsofts Copilot, Googles Gemini und Amazons Q – das erstmals bei einer Veranstaltung in Österreich präsentiert wurde. Diese Produkte repräsentieren jeweils das Engagement der Unternehmen für die Bereitstellung hochmoderner KI-Lösungen, die auf unterschiedliche Weise in verschiedenen Branchen in Unternehmen eingesetzt werden können.

Die Veranstaltung bot den Teilnehmern die Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen in der KI aus erster Hand zu erleben und sich mit Experten und Fachleuten aus der Branche auszutauschen. Die Präsentationen und Diskussionen lieferten wertvolle Einblicke in die Zukunft der Künstlichen Intelligenz und deren potenziellen Auswirkungen auf verschiedene Branchen und Gesellschaften weltweit.

Insgesamt war die Veranstaltung ein voller Erfolg und unterstrich die kontinuierlichen Bemühungen von Unternehmen wie Microsoft, Google und Amazon, die Grenzen der Innovation zu erweitern und transformative Technologien voranzutreiben.

© WKNÖ V.l.: Helmut Kahrer-WKNÖ ; Stefan Reich – nextone GmbH; Florian Hasibar mytalents GmbH; Tom Reichenbach- amazon web service; Florian Slezak-Microsoft; Sebastian Eckler-amazon web service; Zobl Michael-WIFI; Nadine Artaz-google; Barbara Land und Romana Auer- beide A1; Andreas Kornherr- WKNÖ; Monika Eisenhuber -Obfrau BezStelle NK; Bernhard Dissauer-Stanka WKNÖ; Christoph Jarisch-ecoplus, Felix Pirker-google

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, Tom Reichenbach und Sebastian Eckler- amazon web service, Florian Slezak Microsoft; Nadina Artaz-google, Monika Eisenhuber (Obfrau), Andreas Kornherr-TIP, Felix Pirker-google