E. Mayr - Partner für Reinigungsmittel, Hygienepapier & Zubehör

Seit knapp 50 Jahren besteht das Familienunternehmen und wird in dritter Generation von Heinz Ewinger geführt. E.MAYR Reinigungstechnik wurde 1973 von Edith Mayr in Wien gegründet und 1983 wurde der Standort durch das intensive Wachstum nach Vösendorf verlegt. E.MAYR ist ständig dabei seine Logistik, interne Abläufe und Effizienz auszubauen, um bereits in naher Zukunft auch internationale Kunden zu beliefern. Das Portfolio reicht von Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung, Hygienepapier bis hin zu Geräten und Zubehör.

Der Umweltgedanke ist im Unternehmen mit rund 33 Mitarbeitern sehr stark ausgeprägt. Mit der eigens im Jahre 2010 entwickelte LiGreen Serie (Liquid und Grün), dem EU-Ecolabel und dem Österreichischen Umweltzeichnen stehen Umweltfreundlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit in Vordergrund. WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller machte sich höchstpersönlich ein Bild vom Vorzeigebetrieb.

„Um bestmögliche Qualität und Service zu bieten hat sich E.MAYR Reinigungstechnik mit seinem Service im Jahre 2010 TÜV zertifiziert. Auf diese Qualität sind wir besonders stolz und freuen uns über die erneuerte Zertifizierung“, so Ewinger.