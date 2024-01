Ein Visionär der Nachhaltigkeit

Was mit dem Ziel, mit einem Kachelofen mehr als nur einen Raum zu beheizen, begonnen hat, ist jetzt ein Imperium: die Hafnertec GmbH. Gegründet von seinem Vater, hat nun Markus Bicker die Zügel in der Hand und erzählt im Podcast #Erfolgsstorys der Jungen Wirtschaft NÖ, was ihn antreibt.

Schon als Kind war der Unternehmer stets beim Tüfteln und auf Baustellen mit dabei. Die Leidenschaft seines Vaters für ausgeklügelte Heizsysteme hat ihn angesteckt. Unternehmerische Unterstützung bekommt Bicker nach wie vor von seinen Eltern und seinem Bruder direkt im Betrieb. Motivation und Antrieb erhält er zuhause von seiner Frau und seinen vier Kindern. Die Familientradition führt der Jungunternehmer mit Stolz weiter, mit eigenen Visionen und als Vorbild für seine Mitarbeiter:innen.



Bicker möchte die Welt besser verlassen, als er sie betreten hat – und zwar nachhaltig. Direkt am Firmengelände hat er ein Kleinwasserkraftwerk errichtet. „Wir produzieren unsere Energie selbst. Es war eine schwierige Prozedur, aber schließlich haben wir das Kraftwerk 2018 in Betrieb genommen“, sagt er stolz.

www.jungewirtschaft.at/noe