111 Jahre und kein bisschen leise

Runde Jubiläumsfeiern sind nicht so sein Geschmack, also lud Elektro-Jahn Chef Peter Haidvogel zur 111 Jahr-Feier des Wiener Neustädter Familienunternehmens. "Die erste Ampel in Österreich wurde 1914 errichtet, wir waren schon ein Jahr vorher in Sachen Elektrizität unterwegs", so Haidvogel stolz auf die lange Unternehmenstradition. Tradition und langjährige Betriebszugehörigkeit wird auch bei den Mitarbeitern großgeschrieben. Und deshalb wurden im Rahmen des Festes u.a. mit Bgm. Klaus Schneeberger und Vizebgm. LAbg. Rainer Spenger sowie Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter zahlreiche verdiente Mitarbeiter ausgezeichnet. Allen voran Andreas Pölzlbauer der seit 45 Jahren im Unternehmen ist, nur "geschlagen" von Senior-Chef Hans-Peter Haidvogel der seit 61 Jahren aktiv ist. Weniger traditionell ist der neue Werbeauftritt der Firma mit neuer Website und flippigen Social Media Posts. Haidvogel schmunzelnd: "Wenn wir junge dynamische Mitarbeiter wollen, müssen wir auch deren Sprache sprechen - auch wenn wir sich manchmal nicht verstehen". Und deshalb steht auch schon die nächste Generation in den Startlöchern.

© Anna Lechner

u.v.l.: Prokurist Markus Kronaus, Elisabeth Lechner, Andreas Pölzlbauer, Johannes Grundtner, Franz Piller und Jürgen Plank

o.v.l.: Thomas Haidvogel, Johannes Steiner, Andrea List-Margreiter, Geschäftsführer Peter Haidvogel, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Hans Haidvogel, Vizebürgermeister Rainer Spenger und Christian Haidvogel