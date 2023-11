Neues Entscheidungstool bei Minddriven

Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller war zu Gast im Büro von Minddriven – der Bürogemeinschaft von Sabine Bichl, Marco Stingelin und Michael Buratti. Die ambitionierten Unternehmer sind im Bereich Menschen- und Prozessentwicklung tätig und beraten maßgeschneidert auf Kundenwunsch. Neu im Portfolio ist das exklusive Vertriebsrecht für das neuartige Entscheidungstool „Helision“, welches transparente Entscheidungen ermöglicht. „Gerade in der heutigen Zeit, wo Transparenz und Nachvollziehbarkeit immer wichtigere Kriterien sind, bin ich froh, dass wir im Bezirk Mödling so tolle Angebote haben“, so Lautermüller. „Wir entwickeln, beraten, begleiten und bilden Menschen, Unternehmen & Organisationen weiter in allen Bereichen der Personal- & Persönlichkeitsentwicklung. Wir begleiten durch Veränderungsprozesse, bieten Lösungen für die mentale & finanzielle Gesundheit und machen die Welt somit eine Spur einfacher und schöner“, so Sabine Bichl.

© WKNÖ V.l.: Michael Buratti, Andrea Lautermüller, Sabine Bichl und Marco Stingelin