Erfolgreich mit der HTS: Franz Harthaller

Wie sieht Ihr Karriereweg aus?



Franz Harthaller: Ich führe mit meiner Frau ein kleines Gasthaus (Restaurant) mit 10-15 Mitarbeitern. Drei davon sind Lehrlinge. Durch unsere gute Lage, Küche und Service haben wir uns in den vergangenen 20 Jahren einen fixen Namen in der Gastronomie in unserer Region gemacht.

Wie war Ihre Schulzeit an der Tourismusschule?

Ich kam von der Hauptschule St. Valentin, wo ich nicht ganz glücklich war. Aber mit dem Internat und der Tourismusschule hat sich das geändert. Meine Schulzeit an der damaligen TMS war die schönste Zeit in meiner Jugend.



Wie sehr hat Ihnen die Schule bei Ihrem weiteren Karriereweg geholfen?

Sehr! Die gesamte Ausbildung sowie das fachliche Wissen waren mir von Beginn meines beruflichen Werdegangs an eine große Hilfe.



Ist diese Branche etwas für die Jugend?

Jungen Menschen kann man unser Berufsbild nur empfehlen. Die vielen Möglichkeiten im Tourismus sind einzigartig und vielfältig wie nirgendwo. Du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen, und du triffst Menschen aus der ganzen Welt.

Mehr HTS-Erfolgsgeschichten auf wko.at/noe/hts-serie