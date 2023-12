Erfolgreich mit der HTS: Jürgen Mayrhofer

Wo sind Sie gegenwärtig tätig?



Jürgen Mayrhofer: Einerseits bin ich Sommelier, beim Vineus-Award bin ich aktuell im Finale der besten drei Newcomer-Sommeliers. Auf der anderen Seite bin ich als Weinexperte beim Weingut Salzl in Illmitz tätig.

Wie hat Sie die HTS auf Ihre Karriere vorbereitet?

Der praktische Unterricht und die Praktika in den Ferien haben mich immer interessiert. Man wird sehr gut auf den Arbeitsstress in der Gastro vorbereitet, das hat mich dann nach der Schule gar nicht mehr schockiert. Dieses praktische Arbeiten bringt nicht nur viel, es ist auch im Nachhinein eine der sinnvollsten Dinge in der Schullaufbahn. Aber auch der Theorieunterricht mit Marketing war sehr interessant, wenn man Ambitionen in diese Richtung hat.

Was würden Sie Schulinteressenten raten?

Ich habe es nie bereut, die HTS gemacht zu haben, im Gegenteil: Mit dieser Schule bist du unglaublich breit aufgestellt, man hat abgeschlossene Berufsausbildungen. Man bekommt unheimlich viel Backgroundwissen mit und damit hat man ein gewisses Verständnis, dass es um viel mehr geht als darum, Essen von der Küche zum Gast zu bringen.



Mehr HTS-Erfolgsgeschichten auf wko.at/noe/hts-serie