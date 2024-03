„Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Hollabrunn

„Die Fragen unserer Mitglieder sind so vielfältig wie unsere Unternehmenslandschaft selbst. Dieser breite Mix ist auch eine wichtige Säule für die wirtschaftliche Stabilität in unserem Bezirk. So erhält auch jede Gründerin und jeder Gründer unsere bestmögliche Unterstützung und wird individuell auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet“, betont Bezirksstellenleiter Julius Gelles. Dazu gehöre auch, so Gelles, „dass wir den Rahmen fürs Netzwerken zur Verfügung stellen. Es Ist wichtig, Kontakte zu anderen Gründerinnen und Gründern zu knüpfen und zu pflegen, denn das ist letztlich auch ein wichtiger Baustein zu dauerhaftem Erfolg“. Referentin Mag. Kerstin Sack von der Bezirksstelle Hollabrunn beleuchtete einzelne ausgewählte Rechtsgebiete und Mag. Gerhard Gschwandtner vom TIP Weinviertel erklärte die Unterstützungsmöglichkeiten für Technologie, Innovation und Digitalisierung der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Die „Erfolgsfrühstücke“ fanden eine Woche lang in allen Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer NÖ statt.

Mehr Infos zum Gründerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich auf www.gruenderservice.at/noe