„Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Tulln

Das regionale Erfolgsformat bot vor kurzem wieder Gelegenheit, das Team der Bezirksstelle Tulln und das Leistungsangebot der Bezirksstelle den anwesenden UnternehmensgründerInnen und JungunternehmerInnen vorzustellen.

Weiters standen beim „Erfolgsfrühstück“ die Expertinnen und Experten der WKNÖ-Bezirksstelle Tulln, sowie Gerhard Gschwandtner, Technologie- und InnovationsPartner der WKNÖ, für persönliche Gespräche zur Verfügung.

„Die Fragen unserer Mitglieder sind so vielfältig wie unsere Unternehmenslandschaft selbst. Dieser breite Mix ist auch eine wichtige Säule für die wirtschaftliche Stabilität in unserem Bezirk. So erhält auch jede Gründerin und jeder Gründer unsere bestmögliche Unterstützung und wird individuell auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet“, betont Bezirksstellenobmann Christian Bauer. Dazu gehöre auch, so Bauer, „dass wir den Rahmen fürs Netzwerken zur Verfügung stellen. Es ist wichtig, Kontakte zu anderen Gründerinnen und Gründern zu knüpfen und zu pflegen, denn das ist letztlich auch ein wichtiger Baustein zu dauerhaftem Erfolg“.