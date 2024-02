Restaurant Lorenzo in Bernreit eröffnet

Yasar Alkis, erfahrener Lokalbetreiber der Pizzeria Lorenzo in Lilienfeld, eröffnete mit seiner Familie - nach Umbauarbeiten - direkt an der B 20 in Bernreit sein Restaurant Lorenzo. WKNÖ-Bezirksstellenobmann und Bürgermeister von Rohrbach Markus Leopold, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner gratulierten gemeinsam mit Bundesräten Sandra Böhmwalder, Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen Bundesrat Christian Fischer, Stadtrat Christian Köberl sowie dem Vermieterehepaar Siegfried und Daniela Knauer herzlich zur Lokaleröffnung.

© Familie Alkis V.l.: Bürgermeister Bundesrat Christian Fischer, Stadtrat Christian Köberl, Bundesrätin Sandra Böhmwalder, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Bürgermeister Markus Leopold, Sevim und Yasar Alkis, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Siegfried und Daniela Knauer, Gamze Alkis