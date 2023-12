Fachtagung der Fachgruppe Energiehandel in Ybbs/Donau

Erster Programmpunkt war eine Erlebnisführung durch das Wasserkraftwerk in Ybbs-Persenbeug. Das Wasserkraftwerk ist eines der ältesten und leistungsstärksten Flusskraftwerke in Österreich. Es kann mehr als 300.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Anschließend ging es in den Babenbergerhof in Ybbs. Dort gab es einen Experteneinblick durch Ing. Harald Dammerer, MBA (Geschäftsführer Netz NÖ GmbH) und Mag. Christian Sutrich (Geschäftsleitung EVN-Energievertrieb) in die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen am Strommarkt. Themen waren auch der Netzausbau und seine Auswirkungen auf den Stromhandel, der Umgang mit schwankenden Strompreisen aus Kundensicht, die Herausforderungen und Potenziale durch den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie zukünftige Trends und Strategien im Energiehandel.

Die Herausforderung für die Stromnetze liegt vor allem in der Erzeugung an vielen dezentralen Standorten. Bis vor etwa fünf Jahren war die Richtung des Stromflusses völlig klar. Wenige große Kraftwerke produzierten den Strom und dieser wurde an die Abnehmer verteilt. Mittlerweile sind bereits rund 90.000 PV-Anlagen in Niederösterreich in Betrieb und sorgen für Stromfluss in die entgegengesetzte Richtung. Konsumenten produzieren plötzlich Strom und werden dadurch zu Prosumern (= Produzenten und Konsumenten). Dies erfordert wesentlich häufigere Eingriffe in die Stromnetzte, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Der Neu- und Ersatzneubau von Umspannwerken ist daher zwingend notwendig.

Bei einem abschließenden Abendessen standen die beiden Experten noch für individuelle Fragen zur Verfügung.

© WKNÖ

im Bild von links. Ing. Harald Dammerer, MBA (Netz Niederösterreich GmbH), Mag. (FH) Günter Zaiser, Obmann Oliver Eisenhöld und Mag. Christian Sutrich (EVN AG)