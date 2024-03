Finanzminister Brunner zu Besuch bei Electrovac

Anlässlich eines Besuches am ISTA nutzte Finanzminister Magnus Brunner auch die Zeit für einen Betriebsbesuch in Klosterneuburg. Gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaufmann sowie Vertretern der Wirtschaftskammer Klosterneuburg besuchte der Minister die Electrovac in der Aufeldgasse. Das global agierende Traditionsunternehmen ist einer der Marktführer in Europa und zählt weltweit zu den Top 10 Zulieferern von hermetisch dichten Glas-Metall-Verbindungen. Die Electrovac entwickelt und produziert jährlich bis zu 350 Millionen Qualitätsprodukte für Marktsegmente wie die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Telekommunikation und Sensorindustrie. Bürgermeister Christoph Kaufmann strich beim Besuch auch die Bedeutung des Unternehmens für den Wirtschaftsstandort hervor: „Mit über 150 Mitarbeitern zählt die Electrovac zu den Top-Unternehmen der Gemeinde und ist auch im Bereich der Lehrlingsausbildung ein wichtiger Betrieb!“ Die Electrovac unterstützt seit vielen Jahren auch den „Girls Day“ der Wirtschaftskammer, wo junge Mädchen über die Vorteile einer Lehre im technischen Bereich informiert werden.

© BMF V.l.: GF Rainer Matzka, BM Magnus Brunner, Bgm. Christoph Kaufmann, Außenstellenleiter Fritz Oelschlägel und FiW Bezirksvorsitzende Martina Polndorfer von der WKNÖ- Klosterneuburg.