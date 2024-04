Firma Schneider eröffnet neues Betriebsgebäude

Das Pulkauer Familientraditionsunternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1910 zurückreichen, konnte einen weiteren Meilenstein in ihrer Familiengeschichte feiern. Das neue Betriebsgelände inklusive Bürokomplex wurde eröffnet. Geschäftsführer Christoph Schneider der gemeinsam mit seinen Geschwistern Doris und Roland die Firma führt, berichtet über die Anfänge des Unternehmens, wo noch der Wein mit Pferdefuhrwerken nach Wien transportiert, über die ständige Erweiterung der Geschäftsfelder und bedankte sich bei seiner Familie und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Zusammenhalt und die Unterstützung beim Neubau. „Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen.“

Die Fa. Schneider betreibt seit ihren Anfängen das Güterbeförderungsgewerbe, mit ihren Autobussen ist das Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus unterwegs, Reisebüros werden in Pulkau und Hollabrunn betrieben. Dazu kommen noch das Taxigewerbe und im Baubereich der Erdbau und Baustoffrecycling. „Bei euch hat sich ständig alles weiterentwickelt“, so Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky und erklärt weiter: “Gleich geblieben sind nur die Werte, die über Generationen in eurer Familie weitergegeben wurden, nämlich Handschlagqualität Zuverlässigkeit Kompetenz und Freundlichkeit. Und noch etwas ist gleich geblieben ihr habt in den vielen Jahren immer viel Wert auf eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt“.

Bezirksstellenobmann Babinsky überreichte eine Urkunde für das neue Betriebsgebäude an die Geschwister Schneider und an Christoph Schneider, der in vielen Funktionen in Gemeinde und in der Interessensvertretung tätig ist, die Ehrenurkunde und -medaille der Wirtschaftskammer NÖ.