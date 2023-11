Firmenfeier bei Formholz: Übergabe der Geschäftsführung an die nächste Generation

Bei einer feierlichen Veranstaltung feierte das traditionsreiche Familienunternehmen Formholz einen bedeutenden Meilenstein in seiner Geschichte: die Übergabe der Geschäftsführung an die dritte Generation der Familie Kitzler. Das 1950 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute im Waldviertel ein führender Akteur in der Holzverarbeitungsindustrie.

Seit der Gründung strebte Formholz nach Wachstum und Innovation, was zu einer kontinuierlichen Expansion führte. Im Jahr 1991 wurde die Hobelproduktion integriert, was zu einer breiteren Produktpalette und einem größeren Marktanteil führte. Im Jahr 2006 kaufte Formholz das ehemalige Sägewerk Fürst in Groß Gerungs und sicherte nicht nur zahlreiche Arbeitsplätze, sondern ermöglichte es auch, sich am neuen Standort voll auf die Sägeproduktion zu konzentrieren, während der Standort in Wiesensfeld sich in die Weiterverarbeitung von Schnittholz vertieft. Es wurde das Hobelwerk automatisiert, eine Kesseldruckimprägnieranlage gekauft, eine Halle für die Abbundmaschine gebaut und eine Lackierstraße eingerichtet.

Die Übergabe der Geschäftsführung markiert einen bedeutsamen Schritt in der Unternehmensgeschichte. Alois Kitzler, der den Betrieb 1989 von seinem Vater Josef übernommen hatte, übertrug bei einer festlichen Feier im Rahmen eines Tages der offenen Tür die Führung des Unternehmens an seine beiden Söhne. Johannes Kitzler wird hauptsächlich das Sägewerk in Groß Gerungs leiten, während Michael Kitzler die Verantwortung für das Hobelwerk in Wiesensfeld übernimmt.