FiW BusinessTreff - Denise Scharizer

Beim monatlichen BusinessTreff von Frau in der Wirtschaft Zwettl stellte Denise Scharizer sich und ihr Leistungsangebot unter dem Motto „Sanitas – Weil die Gesundheit das Wichtigste ist“ vor. Ihr Spektrum an Angeboten umfasst klassische Massage, manuelle Lymphdrainage, Narbenbehandlung, Elektrotherapie und vieles mehr. „Am wichtigsten ist mir, den Leuten zu helfen und sie von ihren Schmerzen so gut wie möglich zu befreien, um ihnen ein schöneres und glücklicheres Leben zu ermöglichen. Mein vorrangiges Anliegen besteht darin, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern auch die Ursache der Beschwerden zu finden und richtig zu behandeln.“, beschreibt Denise Scharizer ihre Unternehmensphilosophie.

Nähere Infos unter: www.sanitas-hmd.at