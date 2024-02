FiW-Vortragsreihe: "Konflikte lösen leicht gemacht"

Der dritte und letzte Vortrag aus der Veranstaltungsreihe „Intuition“ fand am 21. Februar 2024 in „Milenas Universum“ in Amstetten statt. Zum Thema „Konflikte lösen leicht gemacht“ begeisterte Andrea Herbst die Teilnehmerinnen mit ihrem Vortrag. Im Anschluss nutzten die Unternehmerinnen den Abend fürs Netzwerken in lockerer Atmosphäre.

© Thomas Weitz Beim letzten Vortrag der Veranstaltungsreihe (v.l.): Milena Bokler, Andrea Herbst, Bezirksvorsitzende Sandra Friedl-Brenner und Alexandra Hörlendsberger.