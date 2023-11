Seit drei Generationen ist die Familie von Jennifer Prendi in der Floristik tätig. Nachdem sie 2021 das Geschäft der Mutter in Wien übernommen hatte, eröffnete sie nun einen weiteren Standort in Baden.

Neben der großen Blumenauswahl im Geschäft bietet die Unternehmerin auch einen Onlineshop, Lieferservice sowie Blumenabos.

www.fleuroom.at