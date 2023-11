Erster Programmpunkt war eine Firmenpräsentation und Betriebsführung bei der GLS Tanks International GmbH. Das seit über 30 Jahren erfolgreiche Unternehmen plant, produziert und montiert weltweit emaillierte Stahltanks und Silos. Diese sichern zum Beispiel die Wasserversorgung ganzer Städte. Mit einem Exportanteil von 99 Prozent ist die GLS Tanks International GmbH mit ihren Produkten weltweit vertreten. Die Außenhändler erfuhren aus erster Hand, welche Schritte es benötigt, um qualitativ hochwertige Paneele für Tanks, Silos und Behälter erzeugen zu können und was beim Emaillieren von Stahl beachtet werden muss.

Anschließend ging es in die nahe gelegene Käsemacherwelt. Hier gab es Einblicke in die Käse- und Antipasti-Produktion. Detailliert wurde erklärt, wie aus dem Rohstoff Milch der köstliche Käse entsteht. Bei einer Produktverkostung konnte die Qualität im Anschluss getestet werden.

Fachlich ging es mit dem renommierten Logistikexperten Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer weiter. Der Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien referierte über die Herausforderungen der internationalen Logistik. Kernaussage war, dass die Chancen der Digitalisierung unbedingt genutzt werden müssen. Künstliche Intelligenz trägt dazu bei, logistische Prozesse zu optimieren. Die Robotertechnik wurde in den vergangenen Jahren deutlich günstiger und übernimmt immer mehr Aufgaben in Lager- und Versandmanagement. Der zweite große Trend ist, den CO2-Anteil beim Transport weitestgehend zu reduzieren. Die zunehmende Besteuerung von CO2-Emissionen wird einen entscheidenden Kostenvorteil für klimafreundliche Prozesse bringen. Bei einem abschließenden Abendessen stand der Experte noch für individuelle Fragen zur Verfügung.

