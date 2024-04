Führungswechsel bei LBG Niederösterreich in Gloggnitz

Anlässlich der Übergabe der Führungsverantwortung bei LBG Niederösterreich Steuerberatung in Gloggnitz lud LBG zu einem Frühlingsfest. 180 Kund:innen, Geschäftspartner:innen und Vertreter:innen aus Wirtschaft und Politik verabschiedeten in geselligem Rahmen Helmut Tacho nach 36 erfolgreichen Jahren bei LBG mit großem Dank und begrüßten unsere langjährigen Kolleg:innen Sabrina Bleier, Christoph Stögerer und David Sedlaczek als neues Führungsteam.

Sabrina Bleier, Christoph Stögerer und David Sedlaczek verantworten künftig die weitere erfolgreiche Entwicklung von LBG Niederösterreich in Gloggnitz und stehen gemeinsam mit unserem engagierten, langjährig bewährten Beratungsteam unseren Kunden mit einer Vielfalt an Branchen, Rechtsformen und Unternehmensgrößen als kompetenter Partner in der umfassenden steuerlichen und wirtschaftlichen Beratung tatkräftig zur Verfügung.

© LBG Österreich V.l.: Helmut Tacho (LBG Niederösterreich), Irene Gölles (Bürgermeisterin Gloggnitz), Christoph Stögerer, Sabrina Bleier, David Sedlaczek (Führungsteam LBG Niederösterreich in Gloggnitz), Monika Eisenhuber (WK Neunkirchen), Bernhard Dissauer-Stanka (WK Neunkirchen), Heinz Harb (Vorsitzender der Geschäftsführung LBG Österreich)