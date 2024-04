Gasthaus am Kirchenfeld | Sollenau

Nach nur einmonatiger Pause wurde das Gasthaus am Kirchenfeld in Sollenau am 1.März 2024 von Yvonne Seifert übernommen. Dieses Monat wurde von der Betreiberin - sie wagt erstmals den Schritt in die Selbstständigkeit - dazu genutzt, um dem bodenständigen Gasthaus ihre persönliche Note zu verleihen und die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Zusammen mit ihrem achtköpfigen Team verwöhnt sie nun die Gäste mit traditioneller österreichischer Hausmannskost, von Schnitzel bis hin zu Rindsbraten. Das Team von Frau in der Wirtschaft Daniela Reisner und Melanie Koll überbrachten die besten Glückwünsche.

© Gasthaus Kirchenfeld V.l.: Daniela Reisner, Yvonne Seifert und Melanie Koll