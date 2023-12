Georg Fessl GmbH ist Staatsmeister der Berufe

Die Austrian Skills 2023, bei denen sich 300 Jungfachkräfte in 29 Disziplinen messen, sind heute in Salzburg zu Ende gegangen. Vom 23.-26. November haben die besten Betonbauer Österreichs – darunter zwei Lehrlinge der Georg Fessl GmbH aus Zwettl/Waldviertel ihr Können und Wissen unter Beweis gestellt.

Christoph Kurz (18) und Stefan Huber (18) beide Lehrlinge im 4. Ausbildungsjahr in der Doppellehre als Betonbauer/Hochbauer bei der Georg Fessl GmbH nahmen die Herausforderung an und konnten in den drei Wettbewerbstagen hervorragende Kenntnisse im Betonbau präsentieren. Die Anstrengung hat sich gelohnt, sie erzielten den ersten Platz – ex aequo mit Habau, einem oberösterreichischen Bauunternehmen.

Das Ranking: Platz 1: GEORG FESSL GmbH ex aequo mit HABAU 3. Platz: LEYRER + GRAF

Die beiden Kandidaten haben sich damit einen Flug nach Lyon verdient – zu den World Skills 2024 in Lyon.

René Zinner, Geschäftsführer der Georg Fessl GmbH war bei der Siegerehrung dabei: „Ich bin deshalb so stolz auf unsere Jungs, weil ich selbst einst diesen Beruf erlernt habe. Die Bauberufe bieten enorm viele Chancen und Möglichkeiten“.

Die Georg Fessl GmbH ist eine Konzerntochter der Swietelsky AG. Fessl, als Bauunternehmen seit mehr als 100 Jahren im Waldviertel, setzt seit vielen Jahren auf hochwertige Lehrlingsausbildung. Das Unternehmen bildet derzeit 32 junge Menschen in den verschiedensten Bauberufen aus. Neben den klassischen Ausbildnern stehen den jungen Menschen „Lehrlingsmentoren“ zur Verfügung, die sich um Anliegen von Jugend, Eltern, Schule und Betrieb kümmern. So begleitete bei diesem Bewerb der Lehrlingsmentor Thomas Zach die Kandidaten vor Ort und kümmerte sich um deren Anliegen rund um die Austrian Skills in Salzburg.

Die Georg Fessl GmbH gratuliert allen Kandidaten des Bewerbs, vor allem natürlich seinen Lehrlingen Stefan Huber und Christoph Kurz. Mit diesem Know-How haben die jungen Männer beste Aussichten auf ein erfolgreiches Berufsleben.