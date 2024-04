Gerhard Schabschneider folgt Rudolf Jursitzky als Obmann des NÖ Elektro- und Einrichtungsfachhandels

Links Landesgremium Elektro und Einrichtungshandel Niederösterreich

Viele Jahre hat der Unterwaltersdorfer Rudolf Jursitzky die Geschicke des NÖ Elektro- und Einrichtungsfachhandels gelenkt. Im April hat er das Ruder an Gerhard Schabschneider, Elektrofachhändler aus Pressbaum, übergeben. „Rudolf Jursitzky hat sich mit viel Engagement, Herzblut und Können für die Belange unserer Branche eingesetzt. Ich freue mich sehr darauf, die Arbeit für unsere Mitgliedsbetriebe mit meinem motivierten Team fortsetzen zu können”, erklärt Schabschneider, der 1999 ein Elektrounternehmen mit Elektrohandel und Erdarbeiten in Pressbaum übernommen hat. Ziel des neuen Obmanns ist es, „das Aus- und Weiterbildungsangebot für die Mitglieder weiter auszubauen, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Social Media”, führt Schabschneider weiter aus.

Im direkten Austausch Inputs für die Weiterentwicklung der Branche

Der persönliche Austausch mit seinen Branchenkollegen ist Schabschneider, seit 2000 als Interessenvertreter im Gremium aktiv, ein großes Anliegen. „Die persönlichen Gespräche liefern einen wertvollen Input für die Weiterentwicklung des Berufsstandes”, weiß der Ollersbacher. Weiters setzt er sich auf Bundesebene - als Vorsitzender des Fachausschusses Lehrlingsausbildung und Weiterbildung im Elektrohandel - für die Lehrlingsausbildung ein. Kraft für seine Arbeit als Interessenvertreter tankt er bei Ausfahrten mit seinem Oldtimer.

© Tanja Wagner Gerhard Schabschneider ist der neue Obmann des NÖ Elektro- und Einrichtungsfachhandels.

