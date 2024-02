Geschäftseröffnung in Lilienfeld

Am Standort des früheren Modegeschäfts Haselmayer eröffneten nun Nicol Sedlacek ihr Fuß- und Handpflegestudio und ihr Mann Michael Sedlacek seine Rechtsanwaltspraxis. Bezirksstellenleiter Georg Lintner freute sich gemeinsam mit der Bezirksvertrauensperson der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure Petra Hochreiter, Frau in der Wirtschaft Vorsitzende Veronika Nutz und Bundesrätin Sandra Böhmwalder über die Wiederbelebung dieses Geschäftsstandortes in Lilienfeld.

© WKNÖ V.l.: Bezirksvertrauensperson Petra Hochreiter, Michael Sedlacek, Nicol Sedlacek, Bundesrätin Sandra Böhmwalder, FiW-Vorsitzende Veronika Nutz, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner