Gewerbemesse in Litschau war großer Erfolg

Die Bau- und Gewerbemesse der Litschauer Gewerbetreibenden war mit 1.000 Gästen am 28. und 29.10. in der Veranstaltungshalle „Das Moment“ ein voller Erfolg. Obmann Kurt Jungbauer freute sich auch über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher aus Politik, Behörden und der Wirtschaft und hob besonders das Messe-Motto „regional denken, regional kaufen“ in seiner Begrüßungsrede hervor. Die zwölf teilnehmenden Betriebe präsentierten an den beiden Messetagen ihr breit gefächertes Angebot und es gab auch unter dem passenden Motto „Kauf regional“ ein Gewinnspiel mit fünf tollen Preisen, die von den teilnehmenden Betrieben gespendet wurden.

© Herbert Kössner/NÖN V.l.: Unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern aus Politik, Behörden und Wirtschaft war auch Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber(ganz rechts außen) bei der Eröffnung der Gewerbemesse in Litschau